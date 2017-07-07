Завершен подъем вантовой системы кровли над стадионом «Волгоград-Арена»

Источник: РИАЦ

— Эта компания не просто приняла большое участие в проекте, а передала свой колоссальный опыт и знания большому коллективу наших рабочих, это очень важно — отметил Сергей Камин.

Монтаж проходил в два этапа. Первый составили подготовительные работы, длившиеся несколько месяцев тогда проходил монтаж временных конструкций, раскладка вант, сборка необходимых элементов. Второй этап — это так называемый «большой подъем».

— Вначале верхний ярус вант был поднят на высоту 27 метров, затем установили Г-консоли, после чего закрепили к ним нижний ярус вант, и за счет натяжения нижнего яруса мощная металлическая конструкция поднялась на проектную высоту, — рассказывает руководитель шеф-монтажа Марк Гонтье. — Я не могу сказать, что мы столкнулись с какими-то особыми трудностями, это наша работа, которую мы делаем хорошо. Но были этапы, на которых нам приходилось прикладывать дополнительные усилия, лучше следить за качеством работы за безопасностью. В основном это касалось подготовительного этапа, именно на нем сплачивается и обучается команда. А если это прошло успешно, и то потом можно было быть уверенным в качестве работы.

Именно команда, по словам Марка Гонтье, играет ключевую роль в успехе. Ее костяк составляют люди, с которыми он работал много лет. Перед началом каждого проекта он сначала проводит рабочие встречи именно с ними, объясняя специфику работы и ее основные аспекты. А они доводят основные детали и особенности проекта до остальных строителей. В Волгограде они подготовили для совместной работы около 80 человек. С помощью демонстрации фильмов, схем и компьютерной графики они показывали то, чего хотят добиться от работников на каждом этапе. Перед выполнением каждой отдельной задачи они проводили совместные тренинги со всеми рабочими.

— Эти люди непосредственно обучают рабочих, они делают так, чтобы стройка работала как часы, — отмечает руководитель шеф-монтажа.

Он также отметил высококлассную подготовку российских строителей, совместно с которыми он работает уже не над первым проектом.

— В инженерной команде работали французы итальянцы, тайцы, всего более 20 специалистов принимали участие в подъеме вантовой системы. Самым интересным был подъём системы с помощью 88 домкратов, он производился одновременно, — рассказывает инженер по качеству Ирина Дежина. — Моя задача заключалась в том, чтобы проследить путь каждой детали, каждого компонента от завода-изготовителя и до его попадания на стройку. И предоставить эту информацию команде.

На следующем, этапе работ строителей ждет монтаж кровельного покрытия. Мембрана, которая будет защищать зрителей от непогоды, сделана из прочного и устойчивого к перепадам температур эластичного материала. Над фойе стадиона уже выполняется монтаж подсистемы кровли — металлоконструкций, на которые она будет крепиться. Общая площадь кровли над трибунами и фойе стадиона составит 77 тыс. м².