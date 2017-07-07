В одном из районов Уфы снова отключат холодную воду

На следующей неделе пересохнут краны в некоторых домах Калининского района. По данным столичной администрации, Уфаводоканал будет ремонтировать водопровод, а также проводить ревизию.

13 июля с 10.00 до 24.00 — филиал детской поликлиники № 4 по ул. Ферина, 20/1, ул. Т. Янаби, 51/1, гостиница УМПО по ул. Т. Янаби, 47/1, ул. Т. Янаби, 51/1, детсад № 264 по ул. Ферина, 22/1, детсад № 262 по ул. Ферина, 22/2, жилые дома по ул. Фронтовых бригад, 3,5,7,9,11, по ул. Ферина, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, по ул. Т. Янаби, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2.