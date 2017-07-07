В одном из районов Уфы снова отключат холодную воду
В качестве причин — ремонт и ревизия на участке.
В качестве причин — ремонт и ревизия на участке.
На следующей неделе пересохнут краны в некоторых домах Калининского района. По данным столичной администрации, Уфаводоканал будет ремонтировать водопровод, а также проводить ревизию.
Холодную воду отключат:
11 июля с 10.00 до 24.00 — ул. Олимпийская, 41, больница № 12 по ул. Зеленой, 2, ул. Олимпийская, 43, ул. Гвардейская, 36.
С 10.00 13 июля до 09.00 14 июля — водозабор на территории 2-ого подъема Шакшинского водозабора, ул. Центральная, 22а, 42б, ул. Северная, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Холодную и горячую воду отключат:
13 июля с 10.00 до 24.00 — филиал детской поликлиники № 4 по ул. Ферина, 20/1, ул. Т. Янаби, 51/1, гостиница УМПО по ул. Т. Янаби, 47/1, ул. Т. Янаби, 51/1, детсад № 264 по ул. Ферина, 22/1, детсад № 262 по ул. Ферина, 22/2, жилые дома по ул. Фронтовых бригад, 3,5,7,9,11, по ул. Ферина, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, по ул. Т. Янаби, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2.