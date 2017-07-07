Глава Ростуризма пригласил украинских туристов в Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости (Крым). Глава Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинских туристов провести летний отдых на крымских курорта.
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости (Крым). Глава Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинских туристов провести летний отдых на крымских курорта.
«Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в
По его словам, туристы с Украины также смогут купить единый электронный билет «Карта гостя Крыма и Севастополя», который дает право на бесплатное посещение музеев,
Ранее в апреле глава парламентского комитета Республики по