Глава Ростуризма пригласил украинских туристов в Крым

«Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем», — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, туристы с Украины также смогут купить единый электронный билет «Карта гостя Крыма и Севастополя», который дает право на бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. На сегодня в этом проекте задействовано пока 200 объектов.