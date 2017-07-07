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15:44 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов поручил подрядчикам исправить поворот с улицы 1 Мая на переулок Гаражный

Глава города Евгений Первышов проинспектировал ремонт дороги в переулке Гаражном и поручил исправить недочеты, в частности поворот на переулок с улицы 1 Мая.

Сейчас в переулке Гаражном на участке от улицы Российской до улицы 1 Мая практически завершили ремонт дорожного полотна и тротуаров. Ремонтные работы на этом участке, а также на улице 1 Мая от переулка Гаражного до улицы им. Кирилла Россинского, ведет подрядная организация — ООО «Управляющая компания “Веста”».

Как отметил глава города Евгений Первышов, проинспектировавший ход ремонта, сейчас в стадии завершения в городе находятся сразу несколько подобных объектов.

«Осталось нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, выполнить элементы благоустройства. Важно, чтобы на этой последней стадии подрядчики под контролем наших специалистов довели все, что называется, “до ума”, чтобы у горожан не было претензий к качеству, а дороги служили весь гарантийный срок», — отметил глава города.

По словам главного инженера ООО «Управляющая компания «Веста» Сергея Волобуева, всего по городу в работе у них находится 13 объектов, в том числе улица им. Лузана, Кореновская, подъезд к поселку Плодородному и ряд других. На всех объектах ведется ремонт, некоторые — готовы на 80 и 90%.

Первышов обратил внимание подрядчиков на то, как сделан поворот с улицы 1 Мая на переулок Гаражный, так как уже сейчас заметно, что водители грузовиков заезжают на тротуар, разбивают недавно установленные бордюры и участок зеленой зоны. Это происходит из-за недостаточного радиуса для поворота большегрузных машин.

«Продумайте этот момент и, если нужно, переделайте перекресток, чтобы водители могли нормально “вписываться” в поворот и не разбивали новую дорогу после ремонта», — цитирует слова Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре основные ремонтные работы на 32 участках дорог планируют завершить к концу октября 2017 года.

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