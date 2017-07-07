Доллар на черном рынке неожиданно подорожал в покупке
На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 25,93 грн, продать — по 25,98 грн.
На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 25,93 грн, продать — по 25,98 грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению с четвергом курс американской валюты в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже — не изменился. 06 июля доллар предлагали купить по 25,90 грн, продать — по 25,98 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 07 июля снизился на 6 копеек и составляет 26,06 грн/доллар.
Напомним, национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% — с начала года.