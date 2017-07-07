Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Саммит G20 начался с заминки из-за двух государственных лидеров
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
15:26 (мск), источник: ТАСС

Медведев порекомендует назначить Подгузова главой «Почты России»

Премьер отметил, что у замглавы Минэкономразвития есть достаточный опыт.

Источник: РИА "Новости"

ГОРКИ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что порекомендует Минкомсвязи назначить Николая Подгузова главой «Почты России».

«Надеюсь, что Вы справитесь с этими обязанностями», — добавил Медведев. Он заметил, что «Почта России» является одним из крупнейших предприятий страны, где работают 350 тысяч человек. «Но самое главное, что от ее деятельности зависит оказание почтовых услуг, услуг связи огромному количеству жителей нашей страны, которые живут в самых разных условиях, что делает работу в этой компании исключительно ответственной», — подчеркнул глава правительства.

Читайте также
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет компанию

В свою очередь Подгузов отметил высокий уровень социальной ответственности «Почты России» и ее экономический потенциал. «В качестве руководителя “Почты России” я приложу максимум усилий для того, чтобы обеспечить высокий уровень услуг почтовой связи в нашей стране и реализовать экономический потенциал на благо ее граждан», — подчеркнул он.

В начале июля Никифоров в своем Twitter сообщил, что временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина — первый заместитель генерального директора компании. Контракт Дмитрия Страшнова на посту гендиректора «Почты России» истек 1 июля. Он возглавлял предприятие с 2013 года.

Как сообщали ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли, в списке кандидатов на пост генерального директора «Почты России» пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития — Станислав Воскресенский и Николай Подгузов. Слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в 8 раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.

Комментарии
3
арсений сидоров
Да у ,,Почты России'' ещё остался большой потенциал-если люди ещё работают за 7тыщ, а глава почты получает миллионные зарплаты за месяц.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Alex Heavy
Что творится на почтовых пересылках, это полный бардак, даже во времена СССР было лучше
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Nikolay ✓
Как хорошо то, а что со старым главой случилось ? Посадили??? ))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20 (видео)
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь