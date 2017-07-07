Екатеринбург перестанет «расти вширь»
К 2030 году.
К 2030 году.
В ближайшие 12 лет Екатеринбург замедлит «рост вширь» и сделает ставку на развитие существующего городского пространства. Такую цель ставит Стратегия пространственного развития Екатеринбурга на период до 2030 года, опубликованная на сайте городского градсовета.
По мнению разработчиков документа, процесс освоения и застройки городской периферии ведет к нарушению целостности сформированной городской структуры и создает проблемы в развитии
Целью новой стратегии, судя по всему, будет борьба с дорожными заторами, ветхим и аварийным жильем, благоустройство улиц и дворов, «вписывание» природных ландшафтов в городскую ткань и формирование «непрерывного урбоэкологического каркаса». С городских магистралей будет полностью выведен транзитный траффик, станет больше пешеходных и велосипедных зон. Особый акцент будет сделан на развитии сети общественного транспорта и
В жилищном строительстве приоритет будет отдан не высоткам, а среднеэтажной застройке. Появятся так называемые «территории стабилизации», где возведение новостроя будет ограничено либо запрещено. Уже существующие районы станут самодостаточными городскими
«Я понимаю стратегию как принципы будущего развития Екатеринбурга. С этой точки зрения документ составлен нормально, — признался в беседе с «Уралинформбюро’глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. — Он не касается
Следует добавить, что обсуждение концепция Стратегии пространственного развития состоится 12 июля на расширенном заседании градсовета Екатеринбурга. Площадкой для заседания станет стенд города на ИННОПРОМе.