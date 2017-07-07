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17:43 (мск), источник: Городской репортер

В Таганроге модернизируют аэропорт для перевозки пассажиров

После модернизации таганрогский аэропорт станет второй региональной аэрогаванью Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предложение губернатора Василия Голубева использовать таганрогский аэропорт для пассажирских перевозок регионального значения поддержал министр промышленности РФ Денис Мантуров.

Использование аэропорта на базе ТАНТК имени Бериева для пассажирских межрегиональных авиарейсов, а также в качестве запасного на случай непогоды в районе аэропорта Платов возможно после проведения модернизации, уточнил губернатор.

«Модернизация подразумевает строительство аэровокзального комплекса, стоянок для двух воздушных судов, рулежной дорожки, дополнительного контрольно-пропускного пункта, а также приобретение оборудования для обеспечения пассажирских перевозок и авиационной безопасности», — пояснил Василий Голубев.

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