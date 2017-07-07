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16:20 (мск), источник: Sputnik.by

Сомнительную 20-рублевку без части текста эксперты признали подлинной

Официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Светлана Зычкова рассказала радио Sputnik Беларусь, почему выявленная в Дрибинском районе 20-рублевая купюра, на которой не хватало части текста и изображения, не является фальшивкой.

Источник: Sputnik.by

Подозрительная купюра номиналом в 20 рублей была выявлена в сельском магазине в Дрибинском районе Могилевской области и поступила на исследование экспертам, рассказала собеседница Sputnik.

«В ходе исследования было установлено, что все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного достоинства, присутствуют на купюре, что позволило экспертам сделать вывод о ее подлинности», — сказала Зычкова.

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«Признаки, которые вызывали сомнение, в частности, отсутствие на купюре части текста и части изображения, объясняются, вероятнее всего, производственным браком», — уточнила специалист.

Новые белорусские купюры, которые после деноминации минувшего года находятся в обороте, обладают очень надежной защитой, и подделать их крайне сложно, отметила Зычкова.

«Они очень качественные, но вот такой казус выявили, он произошел, и одна такая купюра в Беларуси была установлена, которая поступила именно к нашим экспертам на исследование», — пояснила собеседница.

Если такой денежный знак попадает в руки, и человек вполне обоснованно начинает подозревать, что купюра фальшивая, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы, отметила Зычкова.

«Если же кто-либо из граждан заключает крупную сделку, например, по продаже имущества, он может обратиться к нашим экспертам на возмездной основе и проверить всю сумму на подлинность, чтобы не получилось, что он, продав имущество, получил фальшивые купюры», —рассказала собеседница.

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