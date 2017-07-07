В Челябинской области зарегистрировано 1 тыс. 185 обманутых дольщиков

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, при заключении договора о долевом строительстве гражданин может подвергнуть себя нескольким рискам, таким как перенос сроков строительства, ненадлежащее качество строительства (скрытые недостатки, которые невозможно определить на стадии ввода в эксплуатацию), несоответствие объектов инфраструктуры проекту планирования. Также одним из рисков может быть банкротство компании и возбуждение уголовных дел.

Тупикин добавил, что перед тем, как принимать решение об участии в долевом строительстве, нужно оценить свое материальное положение и все вышеперечисленные риски, проверить документы застройщика, а также обратить внимание на его уставной капитал, который с 1 июля 2017 года должен составлять не менее 100 млн рублей.

В свою очередь Сергей Шаль сообщил, что на сегодняшний день проблема дольщиков в регионе очень острая, и по их количеству Челябинская область, входит в первую десятку субъектов страны. Проблемы есть у компаний «Гринфлайт», «Град», «Уральская строительная компания», «Аркона», «Жилищная инвестиционная компания». На сегодняшний день официально в области зарегистрировано 1 тыс. 185 обманутых дольщиков в 33-х домах из пяти вышеназванных строительных компаний.