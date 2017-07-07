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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Назначен новый глава «Почты России»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором «Почты России», сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.

Источник: РИА Новости

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП “Почта России”. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП «Почта России».

Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы Минэкономразвития он занял в сентябре 2013 года.

Контракт предыдущего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшного истек в конце июня.

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