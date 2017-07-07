Назначен новый глава «Почты России»
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором «Почты России», сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором «Почты России», сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.
«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП “Почта России”. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу
Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы Минэкономразвития он занял в сентябре 2013 года.
Контракт предыдущего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшного истек в конце июня.