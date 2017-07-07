Назначен новый глава «Почты России»

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП “Почта России”. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.