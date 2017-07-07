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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Стоимость отдыха в Крыму ниже, чем в Турции, заявил глава Ростуризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отдых в Крыму обходится туристам дешевле, чем в Турции, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), дождливое и холодное начало лета и малоутешительные прогнозы синоптиков для большинства регионов России повлияли на традиционные туристические предпочтения россиян: они чаще выбирали заграничные курорты вместо отдыха в России. Свою роль, по данным АТОР, сыграло и «открытие» турецкого направления.

«В настоящее время турпродукт, который предоставляется Крымом и Севастополем, является конкурентоспособным. Стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта», — сказал Сафонов журналистам.

Он подчеркнул, что намерен провести в Крыму совещание о ходе высокого туристического сезона в крымском регионе.

В пятницу был отправлен в отставку прежний министр туризма и курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Стрельбицкого было решено уволить в разгар туристического сезона по причине «нехватки жесткости». Новым министром стал руководитель регионального представительства МИА «Россия Сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко.

Комментарии
1
Игорь Давыдов
А еще в Крыму могут обхамить где угодно и при этом - совершенно бесплатно.
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