Стоимость отдыха в Крыму ниже, чем в Турции, заявил глава Ростуризма

Источник: РИА "Новости"

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), дождливое и холодное начало лета и малоутешительные прогнозы синоптиков для большинства регионов России повлияли на традиционные туристические предпочтения россиян: они чаще выбирали заграничные курорты вместо отдыха в России. Свою роль, по данным АТОР, сыграло и «открытие» турецкого направления.

«В настоящее время турпродукт, который предоставляется Крымом и Севастополем, является конкурентоспособным. Стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта», — сказал Сафонов журналистам.

Он подчеркнул, что намерен провести в Крыму совещание о ходе высокого туристического сезона в крымском регионе.