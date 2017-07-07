Крым и Луганск намерены сотрудничать в сфере промышленности

По итогам встречи было принято решение о необходимости организации регулярных тематических конференций по разным направлениям экономического взаимодействия. Уже запланированы первые подобные встречи, которые пройдут в течение ближайших двух недель. Кроме того, намечена рабочая поездка крымской делегаций в Луганск, где крымские товаропроизводители представят образцы своей продукции. Это винопроизводство, легкая промышленность, бытовая химия и так далее. В настоящее время на базе «Центра экономического взаимодействия республик» создана площадка для проведения семинаров и видеоконференций. Мы приглашаем все заинтересованные ведомства и предприятия к сотрудничеству в этом направлении и организации совместных мероприятий, — сообщил директор Центра экономического взаимодействия республик Сергей Агеев. Он также напомнил, что Центр экономического взаимодействия республик создан с целью выстраивания прозрачного и максимально эффективного механизма прямого сотрудничества субъектов. Мы продолжаем расширять взаимодействие между предприятиями Донбасса и Крыма. В перспективе перед нами стоит задача перенести эти механизмы и на другие регионы России. Луганск обладает рядом конкурентных преимуществ, которые, я уверен, позволят не только наладить успешное сотрудничество, но и оказать заметное положительное влияние на экономику региона в целом. Это еще одна возможность поддержать наших братьев, которые сегодня, несмотря на военное положение, продолжают развиваться в разных направлениях, включая социально-экономическое, — прокомментировал итоги работы видеоконференции депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.