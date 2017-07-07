В Киеве оставят без газа почти 700 жилых домов

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве 10 июля будут временно отключены от газоснабжения 688 жилых домов в связи с проведением ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба «Киевгаза».

«В связи с выполнением ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение жилых домов по адресам в соответствии с перечнем. Просьба 10 июля 2017 года закрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить допуск работников ПАО “Киевгаз” (по их служебным пропускам) в газифицированные помещения для безаварийного и оперативного прекращения газоснабжения», — говорится в сообщении.