Андрей Бочаров предложил запустить в Ростов и Саратов высокоскоростную электричку «Ласточка»

Губернатор предложил развивать саратовское и ростовское направление, представителям руководства Приволжской железной дороги он предложил запустить скоростные электрички «Ласточка». Благодаря развитию железной дороги будет увеличена загрузка волгоградских вокзалов и аэропорта за счет жителей приграничных районов соседних областей. А Волгоград тем самым подтвердит статус крупного транспортного узла на юге России.