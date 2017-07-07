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17:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Андрей Бочаров предложил запустить в Ростов и Саратов высокоскоростную электричку «Ласточка»

7 июля на железнодорожном вокзале «Волгоград I» состоялась презентация новых вагонов фирменного поезда №½ маршрута «Волгоград — Москва», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ПриВЖД.

В презентации принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отмечает издание «Волгоградская правда».

Губернатор предложил развивать саратовское и ростовское направление, представителям руководства Приволжской железной дороги он предложил запустить скоростные электрички «Ласточка». Благодаря развитию железной дороги будет увеличена загрузка волгоградских вокзалов и аэропорта за счет жителей приграничных районов соседних областей. А Волгоград тем самым подтвердит статус крупного транспортного узла на юге России.

Губернатор дал задание профильным комитетам оформить эти предложения официальным порядком и передать их в Приволжское отделение дороги.

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