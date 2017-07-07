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17:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

П. Бирюков: Программа «Моя улица» не закончится никогда

Столичные власти не планируют прекращать работы по благоустройству города. Об этом сообщил в ходе VII Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Меня часто спрашивают — когда закончится программа “Моя улица”? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной
Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

VII Московский урбанистический форум — международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов — проходит на ВДНХ 6—12 июля.

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