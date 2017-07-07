П. Бирюков: Программа «Моя улица» не закончится никогда

Меня часто спрашивают — когда закончится программа “Моя улица”? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной

Петр Бирюков Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства