П. Бирюков: Программа «Моя улица» не закончится никогда
Столичные власти не планируют прекращать работы по благоустройству города. Об этом сообщил в ходе VII Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам
Столичные власти не планируют прекращать работы по благоустройству города. Об этом сообщил в ходе VII Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам
Меня часто спрашивают — когда закончится программа “Моя улица”? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной
VII Московский урбанистический форум — международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов — проходит на ВДНХ