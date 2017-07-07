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18:00 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани предложили использовать военные аэродромы для гражданских полетов

КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Авиасообщение между Краснодаром и Сочи пользуется популярностью; для дальнейшего развития авиаперевозок в регионе глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил в качестве баз гражданской авиации использовать существующие военные аэродромы в Ейске и Армавире.

По данным властей Кубани, с начала текущего года по авиамаршруту Краснодар-Сочи-Краснодар, который выполняется три раза в день ежедневно, уже перевезено более 35 тысяч человек.

«Для дальнейшего развития авиаперевозок можно использовать, например, существующие военные аэродромы в Ейске и Армавире в качестве баз гражданской авиации. Мы проводили консультации с Минобороны. Ведомство не против соответствующей реконструкции аэродромов, но это потребует значительных вложений», — сказал Кондратьев журналистам.

Для этого, по словам губернатора, региону необходима федеральная поддержка в поиске инвесторов.

«Именно с этой просьбой мы сегодня (в пятницу — ред.) и обратились в Минпромторг. Наличие аэропорта гражданского базирования — это особый статус для любого города, это совсем другие инвестиции в территорию. И если мы хотим говорить о развитии региона, отдельных его городов, то нужно делать аэропорты», — заключил политик.

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