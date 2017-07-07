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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Власти Кубани наладят морское сообщение между курортными городами региона

КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. На Кубани планируется наладить морское сообщение между курортными городами, чтобы снизить нагрузку на автодороги, а также разнообразить досуг туристов, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

С 11 июня по поручению президента РФ между Кубанью и Крымом открыто регулярное круизное сообщение. В навигацию 2017 года каждое воскресенье из Сочи будет отправляться круизное судно «Князь Владимир». Продолжительность путешествия — 6 дней. Предусмотрены однодневные заходы в порты городов Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Пассажирам также будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийск и Севастополь.

Вместе с тем, власти Кубани заинтересованы в налаживании морского сообщения между курортными городами Кубани. «Это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги, а также разнообразит досуг отдыхающих», — пояснил Кондратьев.

По словам главы региона, руководство края хотело бы предложить гостям комплексный отдых.

«Уверен, короткие маршруты — из Сочи в Туапсе, из Геленджика в Новороссийск — будут интересны не только отдыхающим, но и жителям края. Курортом должен стать весь Краснодарский край, а не отдельные территории. Нам сегодня необходимо возрождать традиции морских путешествий, активнее предлагая туристам этот вид отдыха», — заключил губернатор.

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