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18:28 (мск), источник: УНИАН

Рост цен в Украине ускорился до 15,6%

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 7,9%.

Источник: УНИАН

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 7,9%.

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По информации Госстата, в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление — 88,9%, электроэнергию — 63,7%, овощи — 40,7%, водоснабжение — 40%, содержание домов и придомовых территорий — 39,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на яйца — 18,3%, овощи — 16,4%, фрукты — 13,5%, содержание домов и придомовых территорий — 8,9%, мясо и мясопродукты — 4,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Национальный банк Украины вчера, 6 июля, обнародовал оценки, согласно которым инфляция в Украине в годовом выражении в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года ускорилась до около 15% с 13,5% в мае.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года — до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк — до 10%.

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