Lockheed Martin получила $5,6 млрд для продолжения сборки F-35
Компания Lockheed Martin получила промежуточный платеж в размере $5,58 млрд для финансирования сборки 11-й партии F-35 для американских военных и союзников США, сообщает Пентагон.
Компания Lockheed Martin получила промежуточный платеж в размере $5,58 млрд для финансирования сборки 11-й партии F-35 для американских военных и союзников США, сообщает Пентагон.
В том числе в 2017 финансовом году эти средства должны обеспечить поставку 74 самолетов — 48 А-35А для ВВС, 18 F-35B для морской пехоты, 8 F-35C для флота и морской пехоты.
Программа F-35 предполагает закупку вооруженными силами США в общей сложности 2457 таких самолетов. Стоимость этой программы оценивается в $379 млрд.