Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень

Июнь оказался решающим. В прошедшем месяце отрицательная динамика была сильнее, чем ранее, на 50%. Индекс снизился на 2.7% относительно показателей мая. Прежде в 2017-м это значение не достигало 2%.
В январе стоимость квадрата составляла 217.8 тыс. тенге, в феврале — 214 тыс. тенге (—1.9% к январю).
В марте и апреле индекс потерял 1.8 и 1.7% соответственно. Кстати, к четвёртому месяцу (по сравнению с первым) стоимость уменьшилась уже на 11.5 тыс. тенге.
Май оказался стабильным (—0.9%), зато июнь превзошёл предыдущие колебания (—5 575 тенге, или — 2.7%). Итоговое снижение почти 19 тыс. тенге за 1 кв. м.
На примере однокомнатной квартиры ситуация выглядит так: условное жильё площадью 40 кв. м подешевело на 760 тыс. тенге.
Впрочем, как показала статистика поисковых запросов «Крыши», однушки в Шымкенте не в тренде. В первой половине года здесь чаще искали двух- и трёхкомнатные квартиры. При этом ценовой диапазон соискатели указывали в пределах 5−7 млн тенге, а предельная сумма на покупку двухкомнатной квартиры, судя по собранной информации, варьируется от 6 до 8 млн тенге.