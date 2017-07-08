Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень

Источник: Newtimes.kz

Июнь оказался решающим. В прошедшем месяце отрицательная динамика была сильнее, чем ранее, на 50%. Индекс снизился на 2.7% относительно показателей мая. Прежде в 2017-м это значение не достигало 2%.

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В январе стоимость квадрата составляла 217.8 тыс. тенге, в феврале — 214 тыс. тенге (—1.9% к январю).

В марте и апреле индекс потерял 1.8 и 1.7% соответственно. Кстати, к четвёртому месяцу (по сравнению с первым) стоимость уменьшилась уже на 11.5 тыс. тенге.

Май оказался стабильным (—0.9%), зато июнь превзошёл предыдущие колебания (—5 575 тенге, или — 2.7%). Итоговое снижение почти 19 тыс. тенге за 1 кв. м.

На примере однокомнатной квартиры ситуация выглядит так: условное жильё площадью 40 кв. м подешевело на 760 тыс. тенге.