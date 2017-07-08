Война за мол в Спортивной гавани Владивостока: из судов к стадии бетонных блоков
В мэрии считают, что кафе «Zeytun», рыбный рынок и
В мэрии считают, что кафе «Zeytun», рыбный рынок и
Владивосток, 8 июля, PrimaMedia.
Проход к популярным местам у жителей Владивостока кафе «Zeytun», рыбному рынку и
Гидротехническое сооружение «Северный мол Спортивной гавани» в районе набережной Владивостока (ул. Батарейная, 3), где сейчас находится
Администрация Владивостока обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тихий океан» с требованием вернуть муниципалитету мол. Сооружение выбыло из собственности муниципального образования помимо воли собственника в результате преступных действий лица, представившего суду поддельные документы. Виновность этого лица установлена вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда Владивостока от
В 2014 году Пятый Арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил заявленные истцом требования: спорный объект недвижимости истребован из незаконного владения в муниципальную собственность. Проигравшие подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа, но и здесь суд встал на сторону мэрии.
Ждать исполнения решения суда пришлось три года. По словам Орхана, представителя кафе «Zeytun», бетонные блоки около заведения поставили утром 5 июля по указанию людей, которые представились работниками администрации Владивостока. Причем он утверждает, что никаких разрешающих документов они не предоставили.
— Земля, где расположено наше кафе «Zeytun», находится в собственности
Также представитель кафе добавил, что заведение ежедневно терпит значительные убытки. Руководство популярного кафе намерено обратиться в полицию и другие правоохранительные структуры, потому что считает такое решение незаконным.
Между тем в администрации Владивостока корр. агентства подтвердили, что заградительные бетонные блоки, действительно, установлены с санкции мэрии. В муниципалитете добавили, что доступ закрыт к гидротехническому сооружению, которое является городской собственностью. Кафе «Zeytun», рыбный рынок и часть помещений
— После вынесения приговора суда у администрации Владивостока появилось законное основание — истребовать муниципальную собственность из чужого незаконного владения. Решение суда исполняется силами мэрии и судебных приставов. По вопросу дальнейшей работы кафе «Zeytun», рыбного рынка, и