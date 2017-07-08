Война за мол в Спортивной гавани Владивостока: из судов к стадии бетонных блоков

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Владивосток, 8 июля, PrimaMedia.

Проход к популярным местам у жителей Владивостока кафе «Zeytun», рыбному рынку и яхт-клубу «Тихий океан» на набережной Спортивной гавани 5 июля был перегорожен бетонными блоками с оградительной лентой. Как выяснил корр. ИА PrimaMedia, табличка «Проход временно ограничен» появилась с санкции администрации Владивостока. В пресс-службе мэрии заявляют, что доступ перекрыт к гидротехническому сооружению «Северный мол Спортивной гавани», которое находится в муниципальной собственности, а кафе и рынок и часть помещений яхт-клуба «Тихий океан» расположены там незаконно.

Гидротехническое сооружение «Северный мол Спортивной гавани» в районе набережной Владивостока (ул. Батарейная, 3), где сейчас находится яхт-клуб «Тихий океан», отсыпали еще в советские времена. В России современной это место в центре города превратилось в стоянку для самых дорогих и престижных катеров и яхт. Во времена, когда городом руководил Владимир Николаев, личный катер градоначальника тоже «парковался» здесь. Приблизительно в те же времена действовавшую здесь первую детскую парусную школу выселили, а территория стала частной. Пришедшая к власти в 2008 году команда нового мэра подвергла сомнению ряд документов, согласно которым центр города был отдан в частные руки, и инициировало судебные разбирательства.

Администрация Владивостока обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тихий океан» с требованием вернуть муниципалитету мол. Сооружение выбыло из собственности муниципального образования помимо воли собственника в результате преступных действий лица, представившего суду поддельные документы. Виновность этого лица установлена вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда Владивостока от 12.07.2013 . Но в последующем данный объект недвижимости был продан ООО ПКФ «Тихий океан». Арбитражный суд Приморского края в удовлетворении исковых требований истца отказал по причине пропуска срока давности на обращение в суд. Но прокуратура края и администрация Владивостока не согласились с указанным судебным актом и обжаловали его в апелляционном порядке.

В 2014 году Пятый Арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил заявленные истцом требования: спорный объект недвижимости истребован из незаконного владения в муниципальную собственность. Проигравшие подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа, но и здесь суд встал на сторону мэрии.

Ждать исполнения решения суда пришлось три года. По словам Орхана, представителя кафе «Zeytun», бетонные блоки около заведения поставили утром 5 июля по указанию людей, которые представились работниками администрации Владивостока. Причем он утверждает, что никаких разрешающих документов они не предоставили.

— Земля, где расположено наше кафе «Zeytun», находится в собственности яхт-клуба «Тихий океан». У нас с организацией заключен длительный договор на аренду земли, по которому мы можем осуществлять предпринимательскую деятельность. Соглашение рассчитано до 2040 года, — сказал Орхан.

Также представитель кафе добавил, что заведение ежедневно терпит значительные убытки. Руководство популярного кафе намерено обратиться в полицию и другие правоохранительные структуры, потому что считает такое решение незаконным.

Между тем в администрации Владивостока корр. агентства подтвердили, что заградительные бетонные блоки, действительно, установлены с санкции мэрии. В муниципалитете добавили, что доступ закрыт к гидротехническому сооружению, которое является городской собственностью. Кафе «Zeytun», рыбный рынок и часть помещений яхт-клуба «Тихий Океан», расположенные на территории мола незаконны.