Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны АгузаровойОдной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Щиты Венесуэлы
09:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 13 июля состоится ярмарка вакансий предприятий сферы транспорта и связи.

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых вакантных мест — водитель автомобиля, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер, электромонтер по обслуживанию подстанции, шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тиллерсон: Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США
Страны G20 намерены обмениваться данными между разведками
В Конгрессе решили наказать РФ за нарушение договора о ракетах
В двух районах Гамбурга горят автомобили и баррикады
Жирков ответил на предложение депутата Госдумы дать ему в морду
Суд амнистировал двоих фигурантов дела о гибели главы Total
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив»
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь