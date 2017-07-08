Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых вакантных мест — водитель автомобиля, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер, электромонтер по обслуживанию подстанции, шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.