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10:55 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко: Налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной

Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко работников налоговых органов Беларуси по случаю их профессионального праздника.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом.

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Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей — вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами, — говорится в поздравлении.

Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ, — отметил Александр Лукашенко.

Он выразил уверенность, что работники налоговых органов и впредь будут повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь.

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