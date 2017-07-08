Силуанов анонсировал решение по объединению ФНБ и Резервного фонда

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Минфин РФ ожидает, что решение об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда будет принято в весеннюю сессию парламента, до конца июля, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал Силуанов журналистам.

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Он добавил, что Минфин предлагает объединять фонды на базе Фонда национального благосостояния.

Задачу об объединении фондов поставил председатель правительства РФ.

«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фонда. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — отметил министр финансов.

Минфин, по его словам, предлагает решать вопрос инвестирования, «установив планку, сверх которой, если фонд достигнет этого уровня, можно говорить об инвестировании».