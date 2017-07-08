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15:18 (мск), источник: Интерфакс

Силуанов анонсировал решение по объединению ФНБ и Резервного фонда

По словам министра, предлагается объединение на базе Фонда национального благосостояния.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Минфин РФ ожидает, что решение об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда будет принято в весеннюю сессию парламента, до конца июля, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал Силуанов журналистам.

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Он добавил, что Минфин предлагает объединять фонды на базе Фонда национального благосостояния.

Задачу об объединении фондов поставил председатель правительства РФ.

«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фонда. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — отметил министр финансов.

Минфин, по его словам, предлагает решать вопрос инвестирования, «установив планку, сверх которой, если фонд достигнет этого уровня, можно говорить об инвестировании».

«На наш взгляд, это 7% ВВП. Вот эти моменты мы еще будем обговаривать в правительстве», — сказал Силуанов, заметив, что это рабочая позиция Минфина, а окончательное решение будет приниматься правительством.

Комментарии
2
Без Имени
Выдать им премию в половину этих фондов. За столь мудрое решение!
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Валерий Рюмин
Не надо, отслеживать легче
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