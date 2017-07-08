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18:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская корзина воронежцев подорожала до 3766 рублей

За полгода стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 13%.

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области составила 3766 рублей в июне 2017 года. По сравнению с декабрем 2016 года она выросла на 13,2%, сообщила пресс-служба Воронежстата в четверг, 6 июля.

С начала 2017 года рост потребительских цен на товары и услуги составил 1,6%. Цены на продовольственные товары за полгода выросли на 2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области в мае 2017 года составляла 3620 рублей. В июне 2017 года по сравнению с маем в 1,2 раза подорожали картофель, морковь, яблоки, в 1,3 раза выросли цены на апельсины, в 1,4 — на капусту. Йогурт, шлифованный рис, груши, сахарный песок подорожали на 2 — 7,6%. Одновременно снизились цены на подсолнечное масло, куриные яйца, гречневую крупу, лимоны, свежие помидоры и огурцы (на 3,1 — 31.5%).

Непродовольственные товары подорожали всего на 1%. Выросли цены на стеклянную посуду, шампуни, школьные тетради, хозяйственное мыло, фотоаппараты (на 1,7 — 4,6%). Статистики отметили снижение цен на цветные телевизоры, электрочайники, планшеты (на 1,8 — 3,4%).

Цены на тарифы и услуги с начала 2017 года увеличились на 2,1%. В июне по сравнению с маем подорожали химчистка и услуги прачечных, почтовая связь, санаторно-оздоровительные услуги (на 7 — 26,1%).

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