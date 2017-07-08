Аварийный дом на ул. Невской в Волгограде будет восстановлен

В Волгограде завершилось инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской. Как сообщает пресс-служба администрации города, её результаты показали, что здание подлежит восстановлению. Работы по капитальному ремонту несущих конструкций пятиэтажного четырехподъездного жилого дома начнутся сразу после проработки проектно-сметной документации в соответствии с полученными рекомендациями экспертов.

Согласно заключению технической экспертизы причиной изменения в состоянии капитальных конструкций стала просадка грунта, повлекшая движение фундамента. Восстановить несущую способность жилого здания поможет комплекс мероприятий, направленный на обновление строительных конструкций и уплотнение грунта.

Напомним, состояние дома № 2 по ул. Невской находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В ходе очередного обследования были выявлены изменения в состоянии капитальных конструкций, после чего принято решение провести комплексное обследование дома. Обследование проводилось в два этапа — параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий.

— Большинство семей проживают здесь с момента сдачи дома в эксплуатацию, поэтому все мы очень надеялись на его восстановление, — поделилась Ольга Старостина, жительница квартиры № 21. — Будем ждать окончания работ, очень хочется вернуться в свои родные квартиры.