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18:29 (мск), источник: РИАЦ

Аварийный дом на ул. Невской в Волгограде будет восстановлен

Экспертные организации завершили инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской в Волгограде.

В Волгограде завершилось инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской. Как сообщает пресс-служба администрации города, её результаты показали, что здание подлежит восстановлению. Работы по капитальному ремонту несущих конструкций пятиэтажного четырехподъездного жилого дома начнутся сразу после проработки проектно-сметной документации в соответствии с полученными рекомендациями экспертов.

Согласно заключению технической экспертизы причиной изменения в состоянии капитальных конструкций стала просадка грунта, повлекшая движение фундамента. Восстановить несущую способность жилого здания поможет комплекс мероприятий, направленный на обновление строительных конструкций и уплотнение грунта.

Напомним, состояние дома № 2 по ул. Невской находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В ходе очередного обследования были выявлены изменения в состоянии капитальных конструкций, после чего принято решение провести комплексное обследование дома. Обследование проводилось в два этапа — параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий.

— Большинство семей проживают здесь с момента сдачи дома в эксплуатацию, поэтому все мы очень надеялись на его восстановление, — поделилась Ольга Старостина, жительница квартиры № 21. — Будем ждать окончания работ, очень хочется вернуться в свои родные квартиры.

На период проведения капитального ремонта жителям второго подъезда в соответствии с действующим законодательством будут предоставлены помещения маневренного жилого фонда. Власти города готовы оказать содействие жителям в вопросах переезда и организации склада для временного хранения крупногабаритных вещей. А до этого момента жильцы могут временно переехать в съемное жилье — компенсация за аренду будет предоставляться из средств муниципального бюджета. Это решение было единогласно поддержано депутатами комитета по социальной политике и вынесено на ближайшее заседание гордумы для окончательного утверждения.

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