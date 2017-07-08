Аварийный дом на ул. Невской в Волгограде будет восстановлен
Экспертные организации завершили инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской в Волгограде.
Экспертные организации завершили инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской в Волгограде.
В Волгограде завершилось инструментальное обследование дома № 2 по ул. Невской. Как сообщает
Согласно заключению технической экспертизы причиной изменения в состоянии капитальных конструкций стала просадка грунта, повлекшая движение фундамента. Восстановить несущую способность жилого здания поможет комплекс мероприятий, направленный на обновление строительных конструкций и уплотнение грунта.
Напомним, состояние дома № 2 по ул. Невской находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В ходе очередного обследования были выявлены изменения в состоянии капитальных конструкций, после чего принято решение провести комплексное обследование дома. Обследование проводилось в два этапа — параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий.
— Большинство семей проживают здесь с момента сдачи дома в эксплуатацию, поэтому все мы очень надеялись на его восстановление, — поделилась Ольга Старостина, жительница квартиры № 21. — Будем ждать окончания работ, очень хочется вернуться в свои родные квартиры.
На период проведения капитального ремонта жителям второго подъезда в соответствии с действующим законодательством будут предоставлены помещения маневренного жилого фонда. Власти города готовы оказать содействие жителям в вопросах переезда и организации склада для временного хранения крупногабаритных вещей. А до этого момента жильцы могут временно переехать в съемное жилье — компенсация за аренду будет предоставляться из средств муниципального бюджета. Это решение было единогласно поддержано депутатами комитета по социальной политике и вынесено на ближайшее заседание гордумы для окончательного утверждения.