КБ «Луч» разместило в сети видео испытания новейшего ПТРК «Корсар»

Ранее сообщалось, что на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар», которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины.

«Ракетный комплекс “Корсар” успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания “Корсара” стала оценка “отлично”», — сообщило КБ «Луч» на своей странице в Facebook.