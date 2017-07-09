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07:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

КБ «Луч» разместило в сети видео испытания новейшего ПТРК «Корсар»

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро «Луч» провело испытание ракетного комплекса «Корсар» на одном из полигонов. Видеозапись испытания обнародована на странице КБ в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«“Корсар” работает», — отметили разработчики.

Ранее сообщалось, что на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар», которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины.

«Ракетный комплекс “Корсар” успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания “Корсара” стала оценка “отлично”», — сообщило КБ «Луч» на своей странице в Facebook.

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