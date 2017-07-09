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08:12 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше

Один из междугородних рейсов уже отменен на неизвестный срок.

Источник: VLADNEWS

Приморские перевозчики отметили спад числа пассажиров на междугородних рейсах. Так, с 1 июля на неизвестный срок (с пометкой «временно») был отменен рейс 559 «Арсеньев-Уссурийск-Арсеньев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Этот автобус ходил по расписанию: время отправления из Арсеньева — 11:00, время отправления из Уссурийска — 16:15.

Многие рейсы перевозчики отменяют на один день. Так, сегодня только из Владивостока было отменено 14 междугородних рейсов.

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