Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
Один из междугородних рейсов уже отменен на неизвестный срок.
Один из междугородних рейсов уже отменен на неизвестный срок.
Приморские перевозчики отметили спад числа пассажиров на междугородних рейсах. Так, с 1 июля на неизвестный срок (с пометкой «временно») был отменен рейс 559 «Арсеньев-Уссурийск-Арсеньев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Этот автобус ходил по расписанию: время отправления из Арсеньева — 11:00, время отправления из Уссурийска — 16:15.
Многие рейсы перевозчики отменяют на один день. Так, сегодня только из Владивостока было отменено 14 междугородних рейсов.