Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше

Приморские перевозчики отметили спад числа пассажиров на междугородних рейсах. Так, с 1 июля на неизвестный срок (с пометкой «временно») был отменен рейс 559 «Арсеньев-Уссурийск-Арсеньев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Этот автобус ходил по расписанию: время отправления из Арсеньева — 11:00, время отправления из Уссурийска — 16:15.