В одном из районов Уфы открыли понтонный мост

— Кто-то не верил в это, кто-то поддерживал. Я ходила 3 дня в школу на собрания и беседовала с родителями, — рассказала Надежда Максимова. — Кто-то сразу деньги давал по 100, по 200 рублей — кто сколько мог, у нас не было обязаловки.