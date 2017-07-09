В одном из районов Уфы открыли понтонный мост
Стоимость сооружения составила 1 млн рублей.
Стоимость сооружения составила 1 млн рублей.
В микрорайоне Нижегородка в Уфе открыли понтонный мост через озеро Долгое: прежний демонтировали — он буквально разваливался.
— Реализация программы осуществлялась за счет финансовых средств бюджета республики, городского бюджета, а также 5% расходов компенсировали сами жители, — отметили в
Общая стоимость моста составила 1 миллион рублей, из них 50 тысяч собрали местные жители:
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