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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы открыли понтонный мост

Стоимость сооружения составила 1 млн рублей.

В микрорайоне Нижегородка в Уфе открыли понтонный мост через озеро Долгое: прежний демонтировали — он буквально разваливался.

— Реализация программы осуществлялась за счет финансовых средств бюджета республики, городского бюджета, а также 5% расходов компенсировали сами жители, — отметили в пресс-службе мэрии Уфы.

Общая стоимость моста составила 1 миллион рублей, из них 50 тысяч собрали местные жители:

— Кто-то не верил в это, кто-то поддерживал. Я ходила 3 дня в школу на собрания и беседовала с родителями, — рассказала Надежда Максимова. — Кто-то сразу деньги давал по 100, по 200 рублей — кто сколько мог, у нас не было обязаловки.

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