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18:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели

Проезд для автотранспорта заблокируют на одном из участков в Тракторозаводском районе Челябинска.

Источник: РИА "Новости"

Запрет вступит в силу с завтрашнего дня, 10 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Автомобили не смогут проехать по улице 2-й Эльтонской возле домов № 20 и № 22. Работы продлятся в течение трех недель. Движение в обычном режиме планируют восстановить к 29 июля.

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