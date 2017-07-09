В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели
Проезд для автотранспорта заблокируют на одном из участков в Тракторозаводском районе Челябинска.
Проезд для автотранспорта заблокируют на одном из участков в Тракторозаводском районе Челябинска.
Запрет вступит в силу с завтрашнего дня, 10 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Автомобили не смогут проехать по улице 2-й Эльтонской возле домов № 20 и № 22. Работы продлятся в течение трех недель. Движение в обычном режиме планируют восстановить к 29 июля.