В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели

Запрет вступит в силу с завтрашнего дня, 10 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Автомобили не смогут проехать по улице 2-й Эльтонской возле домов № 20 и № 22. Работы продлятся в течение трех недель. Движение в обычном режиме планируют восстановить к 29 июля.