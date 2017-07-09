Как граждане Молдовы могут официально работать в ЕС

Источник: Sputnik.md

«Биометрический паспорт и биометрический паспорт с краткосрочной визой типа C не гарантируют возможность трудоустройства в ЕС. Это возможно только летом на срок, не превышающий 90 дней, в сфере сельского хозяйства», — отметила консул.

По словам дипломата, если кто-то хочет остаться работать на более длительные сроки, то ему необходимо оформить долгосрочную визу типа D. Этот документ — разрешение на проживание в целях трудоустройства.

«Возможность трудоустройства регламентируется каждым государством-членом ЕС. У каждой страны есть свои собственные правила, свое бюро по трудоустройству и бюро по миграции и убежища, регулирующее эти вопросы», — сказал Шашш.