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15:49 (мск), источник: Sputnik.md

Как граждане Молдовы могут официально работать в ЕС

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Граждане Молдовы могут официально трудоустроиться в странах ЕС и на основе краткосрочной визы. Руководитель консульского отдела посольства Венгрии в республике Дьюла Левенте Шашш пояснил, что это возможно только в случае сезонных работ, период которых не превышает три месяца.

Источник: Sputnik.md

«Биометрический паспорт и биометрический паспорт с краткосрочной визой типа C не гарантируют возможность трудоустройства в ЕС. Это возможно только летом на срок, не превышающий 90 дней, в сфере сельского хозяйства», — отметила консул.

По словам дипломата, если кто-то хочет остаться работать на более длительные сроки, то ему необходимо оформить долгосрочную визу типа D. Этот документ — разрешение на проживание в целях трудоустройства.

«Возможность трудоустройства регламентируется каждым государством-членом ЕС. У каждой страны есть свои собственные правила, свое бюро по трудоустройству и бюро по миграции и убежища, регулирующее эти вопросы», — сказал Шашш.

Граждане Молдовы, обладающие биометрическими паспортами, с апреля 2014 года могут путешествовать без виз на краткий период времени (90 дней пребывания в течение 6 месяцев) в: Бельгию, Италию, Данию, Францию, Португалию, Швецию, Германию, Испанию, Финляндию, Люксембург, Грецию, Исландию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Словению, Венгрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Болгарию, Кипр, Румынию, Хорватию.

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