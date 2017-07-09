Минск станет центром телематики и спутникового мониторинга
Во вторник в Минске откроется значимая конференция в сфере
Во вторник в Минске откроется значимая конференция в сфере
Всего же более 100 компаний из 46 стран. Поводов для дискуссий запланировано много: здесь и сфера интернета вещей, и эволюция технологии передачи данных. Обещают организаторы и презентации новых продуктов от известных компаний.
Изюминкой конференции станет трехдневный нетворкинг для участников мероприятия. Один из организаторов встречи Алексей Щурко, представитель отечественной
— В последнее время внимание развитию отрасли уделяется на самом высоком уровне, и тоже стремится поддержать высокий тон, заданный белорусским
Конференция проходит в нашей стране с 2010 года, на этот раз ее посетит рекордное число участников.