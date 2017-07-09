Минск станет центром телематики и спутникового мониторинга

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Всего же более 100 компаний из 46 стран. Поводов для дискуссий запланировано много: здесь и сфера интернета вещей, и эволюция технологии передачи данных. Обещают организаторы и презентации новых продуктов от известных компаний.

Изюминкой конференции станет трехдневный нетворкинг для участников мероприятия. Один из организаторов встречи Алексей Щурко, представитель отечественной компании-разработчика программного обеспечения спутникового мониторинга Gurtam, отмечает, что программные продукты со знаком качества сделано в Беларуси уже известны во всем мире:

— В последнее время внимание развитию отрасли уделяется на самом высоком уровне, и тоже стремится поддержать высокий тон, заданный белорусским ИТ-компаниями. Благодаря нашей активной работе мы не только находимся в авангарде мирового ИТ, но и сами формируем эту индустрию.