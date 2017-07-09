Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
NYT: Путин громко потребовал от Трампа доказательств его слов
В России массово закрываются агентства недвижимости
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
В Сирии замечен российский «Терминатор» в необычной защите – СМИ
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
13:21 (мск), источник: Kazinform

В Караганде на торги выставлена областная детская больница

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Карагандинская областная детская больница выставлена на торги в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в управлении государственных закупок, новый управленец сможет полностью выкупить крупнейшую больницу только через пять лет. До истечения этого срока он обязан сохранить профиль деятельности и регулярно обеспечивать персонал медицинским оборудованием.

«Детская больница областного статуса будет передана юридическому лицу на пять лет в доверительное управление с правом последующего выкупа. Лицо, которое пожелает взять в доверительное управление больницу, обязано оказывать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном законодательством», — сообщили в управлении государственных закупок.

Чтобы частное лицо не сокращало количество коек и продолжало бесплатно принимать больных детей в рамках гарантированного государством объема бесплатной медпомощи, управление здравоохранения заключит с новым собственником меморандум.

Как известно, государство пошло на такой шаг в отношении ряда объектов, чтобы передать их в конкурентную среду и улучшить качество оказания услуг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь