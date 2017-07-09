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18:54 (мск), источник: Nakanune.ru

«ИННОПРОМ-2017» начал свою работу

В Екатеринбурге стартовал «ИННОПРОМ-2017», первый день традиционно начался с пресс-обхода площадок выставки врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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8
фотографий
8
фотографий

На этот раз он посетил около 20 стендов вместе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Георгием Калмановым, передает корреспондент Накануне.RU.

Высоким гостям продемонстрировали современнейшие разработки в области станкостроения, робототехники, машиностроения, информационных технологий, металлургии и других. Каждая экспозиция вызывала у гостей неподдельный интерес. Евгений Куйвашев даже сумел «применить на практике» разработку специалистов из Екатеринбурга — спектрометр, который мгновенно выдает химический анализ изделий из металла.

Источник: Nakanune.ru

Дело в том, что врио губернатора в ходе презентации одной из компанией был вручен небольшой сувенир в виде хромированного яйца. Позднее, уже в павильоне свердловской области Куйвашев решил «протестировать» подарок на спектрометре.

Источник: Nakanune.ru

А если серьезно, то каждый стенд, вне зависимости от масштаба и вложенных в него средств, имеет свою изюминку, что, уже на пресс-конференции, подчеркнул врио главы области.

«Не могу выделить какую-то конкретную экспозицию, все стенды интересные, и каждый посетитель найдет для себя нужную компанию и идею», — отметил Куйвашев.

Выступая перед журналистами, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Калманов подчеркнул, что в этом году «ИННОПРОМ» в очередной раз станет важной промышленной площадкой для диалога между бизнесом, наукой и представителями органов власти не только России, но и зарубежных партнеров.

«В 2016 году ИННОПРОМ достиг совершенно нового уровня, — напомнил Каламанов. — Тогда на 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей собрались представители 95 стран мира, две трети экспонентов — зарубежные партнеры. Общее число посетителей составило 48 тысяч человек. Более 500 спикеров приняли участие в 150 мероприятиях».

Источник: Nakanune.ru

Среди ключевых разделов экспозиции 2017 года замминистра назвал металлообработку, которой министерство уделяет особое внимание, станкостроение, автоматизацию производства, машиностроение, энергетику и энергоэффективность. На выставке представлено 20 стран, среди которых, помимо Японии, Германия, Италия, Южная Корея, Китай, Иран, Франция и другие.

«У нас обширная деловая программа, за несколько дней пройдет большое количество мероприятий», — отметил Каламанов.

Врио губернатора Свердловской области, со своей стороны, поблагодарив коллег из Японии и руководство нашей страны, сказал, что международный форум инноваций позволит вывести как Средний Урал, так и страну в целом на новый уровень экономического сотрудничества и развития.

Источник: Nakanune.ru

«Опыт предыдущих выставок говорит о том, что в 2015 году, после «ИННОПРОМА», проведенного совместно с Китайской народной республикой, товарооборот между странами вырос почти в три раза, — подчеркнул Куйвашев. — А в прошлом году, когда выставку проводили совместно с индийскими коллегами, объем взаимного товарооборота увеличился почти на 50% по итогам прошлого года. И сегодня никто уже не задает вопрос, нужен ли нам «ИННОПРОМ». К нам прибывают гости, инвесторы, мы им за это благодарны. Вместе с нашими уральскими промышленниками мы ведем серьезную работу по установлению новых кооперационных связей, внедрению новых технологий. И, безусловно, в этом нам помогает «ИННОПРОМ».

По словам врио главы региона, вместе с выставкой развивается индустрия гостеприимства — гостиничный бизнес, сфера услуг.

«Это серьезные инвестиции в малый и средний бизнес, — констатировал Куйвашев. — Самое главное, что такие инвестиции распределяются самым честным образом; кто заработал — тот получил. Безусловно, мы будем продолжать наращивать наш выставочный потенциал».

Каждый «ИННОПРОМ» врио губернатора сравнил с очередным экзаменом для региональной власти.

Напомним, что «ИННОПРОМ» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство РФ присвоило выставке федеральный статус. Темой «ИННОПРОМ-2017» станет «Умное производство», страна-партнер — Япония. Как отмечают организаторы, по масштабу и качеству экспозиции «ИННОПРОМ» может сравниться с международной промышленной выставкой Hannover Mess.

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