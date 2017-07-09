Air Moldova объяснила отмену ряда рейсов: что делать пассажирам
Сразу несколько рейсов национальной авиакомпании «Air Moldova» аннулированы в воскресенье.
Сразу несколько рейсов национальной авиакомпании «Air Moldova» аннулированы в воскресенье.
Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в
Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен был прибыть в Кишинев в 22.20.
«На самолете, который должен был сегодня курсировать рейсами Верона-Санкт-Петербург-Бухарест, обнаружены проблемы технического характера. Специалисты компании работают над устранением проблемы», — сообщил Sputnik представитель «Air Moldova» Думитру Никулаицэ.
Он подчеркнул, что «если на самолете обнаруживается хоть
По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры рейса
В случае появившихся вопросов гражданам рекомендуется обращаться в службу поддержки клентов по телефонам +373 (22) 57−65−45 или +373 (22) 83−08−30, а также писать на почту helpdesk@airmoldova.md.