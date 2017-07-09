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17:40 (мск), источник: Noi.md

Air Moldova объяснила отмену ряда рейсов: что делать пассажирам

Сразу несколько рейсов национальной авиакомпании «Air Moldova» аннулированы в воскресенье.

Источник: Noi.md

Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в Санкт-Петербург, запланированный на 13.30. Из-за этого самолет из северной столицы России не сможет отправиться в Кишинев. Согласно графику, судно должно прибыть в воздушную гавань Молдовы в 18.50.

Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен был прибыть в Кишинев в 22.20.

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«На самолете, который должен был сегодня курсировать рейсами Верона-Санкт-Петербург-Бухарест, обнаружены проблемы технического характера. Специалисты компании работают над устранением проблемы», — сообщил Sputnik представитель «Air Moldova» Думитру Никулаицэ.

Он подчеркнул, что «если на самолете обнаруживается хоть какие-то проблема, то рейс отменяют до момента разрешения всех вопросов, так как безопасность пассажиров превыше всего».

По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры рейса Верона-Кишинев прибудут в столицу Молдовы ночью другими рейсами компании «Air Moldova». «Гражданам, вылетающим из Санкт-Петербурга и Бухареста, будут предложены альтернативные варианты. Всем пассажирам придет уведомление», — сказал собеседник.

В случае появившихся вопросов гражданам рекомендуется обращаться в службу поддержки клентов по телефонам +373 (22) 57−65−45 или +373 (22) 83−08−30, а также писать на почту helpdesk@airmoldova.md.

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