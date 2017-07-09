Air Moldova объяснила отмену ряда рейсов: что делать пассажирам

Источник: Noi.md

Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в Санкт-Петербург, запланированный на 13.30. Из-за этого самолет из северной столицы России не сможет отправиться в Кишинев. Согласно графику, судно должно прибыть в воздушную гавань Молдовы в 18.50.

Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен был прибыть в Кишинев в 22.20.

Читайте также Сразу несколько рейсов AirMoldova аннулированы: пассажиры в шоке

«На самолете, который должен был сегодня курсировать рейсами Верона-Санкт-Петербург-Бухарест, обнаружены проблемы технического характера. Специалисты компании работают над устранением проблемы», — сообщил Sputnik представитель «Air Moldova» Думитру Никулаицэ.

Он подчеркнул, что «если на самолете обнаруживается хоть какие-то проблема, то рейс отменяют до момента разрешения всех вопросов, так как безопасность пассажиров превыше всего».

По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры рейса Верона-Кишинев прибудут в столицу Молдовы ночью другими рейсами компании «Air Moldova». «Гражданам, вылетающим из Санкт-Петербурга и Бухареста, будут предложены альтернативные варианты. Всем пассажирам придет уведомление», — сказал собеседник.