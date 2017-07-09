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20:28 (мск), источник: Om1.ru

Программу благоустройства дворов в Омске продлят еще на год

Омичи подали 900 заявок, но ремонт начнется только в 186 дворах.

В эфире телепрограммы «Наш Омск» мэр Вячеслав Двораковский заявил, что масштабная программа благоустройства омских дворов будет продлена на 2018 год.

Градоначальник также привел статистику этого года: на ремонт дворов от омичей поступило около 900 заявок, но финансов хватило пока только на 186 объектов. Работы планируют начать к 10 августа и завершить к середине сентября.

Двораковский пообещал, что поданные заявки будут постепенно удовлетворять, хотя в следующем году он ожидает не меньшей активности от жильцов. Тем, чьи заявки остались пока без рассмотрения, он советует в дальнейшем предоставлять более полные пакеты документов.

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