Программу благоустройства дворов в Омске продлят еще на год
Омичи подали 900 заявок, но ремонт начнется только в 186 дворах.
Омичи подали 900 заявок, но ремонт начнется только в 186 дворах.
В эфире телепрограммы «Наш Омск» мэр Вячеслав Двораковский заявил, что масштабная программа благоустройства омских дворов будет продлена на 2018 год.
Градоначальник также привел статистику этого года: на ремонт дворов от омичей поступило около 900 заявок, но финансов хватило пока только на 186 объектов. Работы планируют начать к 10 августа и завершить к середине сентября.
Двораковский пообещал, что поданные заявки будут постепенно удовлетворять, хотя в следующем году он ожидает не меньшей активности от жильцов. Тем, чьи заявки остались пока без рассмотрения, он советует в дальнейшем предоставлять более полные пакеты документов.