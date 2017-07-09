Программу благоустройства дворов в Омске продлят еще на год

В эфире телепрограммы «Наш Омск» мэр Вячеслав Двораковский заявил, что масштабная программа благоустройства омских дворов будет продлена на 2018 год.

Градоначальник также привел статистику этого года: на ремонт дворов от омичей поступило около 900 заявок, но финансов хватило пока только на 186 объектов. Работы планируют начать к 10 августа и завершить к середине сентября.