В выставке «Иннопром-2017» примут участие специалисты из 95 стран мира

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Здесь можно увидеть транспорт будущего, уникальное медицинское оборудование, позволяющее спасать жизни пациентов в самых сложных ситуациях, современных промышленных роботов последнего поколения, которые делают рабочие процессы полностью автоматизированными, исключительно точными и быстрыми. Многие экспонаты привозят на выставку прямо с испытаний. Это значит, что пока их не запустили в производство, но в Екатеринбурге уже демонстрируются новейшие разработки.

В Екатеринбурге на Иннопроме ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня

Страной-партнером в этом году стала Япония, государство ярких и уникальных технологических решений, промышленность которого характеризует, в первую очередь, новаторство и высококлассное качество. Лидер Азиатско-Тихоокеанского региона является очень привлекательным экономическим партнером как для российских, так и для международных участников Иннопрома.

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Ведь цель выставки не только в презентации ключевых компаний и их продукции, но и в расширении возможностей национальных промышленных секторов в другие регионы и страны, а также в установлении общей модели взаимодействия в сфере научно-исследовательского потенциала.

Кроме того, Индия становится постоянным участником выставки — не менее 40 индийских компаний примут участие в Иннопроме-2017. Они продемонстрируют свою продукцию из сферы промышленного инжиниринга. Таким образом, индийское представительство станет вторым по масштабности после японского. Напомним, что Индия была страной-партнером на прошлогодней выставке — ее национальная экспозиция стала самой крупной выставкой этой страны на территории России за последние годы.

В Екатеринбурге на Иннопроме ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня.

В Екатеринбурге ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня. Среди них министр экономики, промышленности и торговли Японии, министры промышленности и торговли Чехии и России, министр экономики ОАЭ, президенты Volvo и International Federation of Robotics, генеральный директор DP Technology и многие другие.

Деловую программу Иннопрома-2017 поддержали 45 партнеров по организации мероприятий — ведущие игроки мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, финансовые институты, фонды развития, исследовательские учреждения. Всего за четыре дня состоится более 150 «круглых столов», международных конференций, промышленных форумов, доступных для посещения.

В четвертый раз будет вручена национальная правительственная премия «Индустрия», получившая название российский «Промышленный Оскар». На соискание награды было подано 69 заявок из 30 регионов страны, но номинантами стали пятеро: три предприятия из Санкт-Петербурга и по одному из Волгограда и Жигулевска. Все они представляют разные отрасли: компьютерный инжиниринг, химическая промышленность, производство электрооборудования, разработка систем безопасности и трубная промышленность.