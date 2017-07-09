В выставке «Иннопром-2017» примут участие специалисты из 95 стран мира
Предполагается, что экспозицию посетят 48 тысяч представителей предприятий и дилерских компаний, а также специалистов, принимающих решения о закупках из 95 стран мира.
Предполагается, что экспозицию посетят 48 тысяч представителей предприятий и дилерских компаний, а также специалистов, принимающих решения о закупках из 95 стран мира.
Здесь можно увидеть транспорт будущего, уникальное медицинское оборудование, позволяющее спасать жизни пациентов в самых сложных ситуациях, современных промышленных роботов последнего поколения, которые делают рабочие процессы полностью автоматизированными, исключительно точными и быстрыми. Многие экспонаты привозят на выставку прямо с испытаний. Это значит, что пока их не запустили в производство, но в Екатеринбурге уже демонстрируются новейшие разработки.
В Екатеринбурге на Иннопроме ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня
Ведь цель выставки не только в презентации ключевых компаний и их продукции, но и в расширении возможностей национальных промышленных секторов в другие регионы и страны, а также в установлении общей модели взаимодействия в сфере
Кроме того, Индия становится постоянным участником выставки — не менее 40 индийских компаний примут участие в Иннопроме-2017. Они продемонстрируют свою продукцию из сферы промышленного инжиниринга. Таким образом, индийское представительство станет вторым по масштабности после японского. Напомним, что Индия была
В Екатеринбурге на Иннопроме ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня.
В Екатеринбурге ждут более 500 спикеров и экспертов мирового уровня. Среди них министр экономики, промышленности и торговли Японии, министры промышленности и торговли Чехии и России, министр экономики ОАЭ, президенты Volvo и International Federation of Robotics, генеральный директор DP Technology и многие другие.
Деловую программу Иннопрома-2017 поддержали 45 партнеров по организации мероприятий — ведущие игроки мировых отраслевых и межотраслевых
В четвертый раз будет вручена национальная правительственная премия «Индустрия», получившая название российский «Промышленный Оскар». На соискание награды было подано 69 заявок из 30 регионов страны, но номинантами стали пятеро: три предприятия из
Повышенный интерес всегда вызывает традиционный Форум промышленного дизайна с неизменным конкурсом студенческих работ.