Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
В России массово закрываются агентства недвижимости
Орнелле Мути изменили приговор за обман ради ужина с Путиным
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина во время первой встречи
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
10Умер Илья Глазунов
03:14 (мск), источник: ТАСС

Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане

Сенатор также добавил, что неприемлемые потери несет афганская национальная армия.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую больше 15 лет назад в этой азиатской стране. Такую точку зрения изложил в воскресенье председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона).

Читайте также
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз

Он во главе двухпартийной делегации американских сенаторов на днях посетил Афганистан, Пакистан и ОАЭ. В ходе этой поездки американские законодатели провели переговоры с руководством в Кабуле, а также командующим дислоцированным в Афганистане воинским контингентом США генералом Джоном Николсоном.

«У нас нет стратегии, и мы проигрываем», — заявил Маккейн, комментируя в эфире телекомпании CBS ход операции в Афганистане. При этом сенатор отметил, что «неприемлемые потери» несет афганская национальная армия. «Нам придется выработать новую стратегию», — убежден глава комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса.

Мы все знаем, в чем заключается проблема. Она кроется в Белом доме. К сожалению, в Белом доме большая неразбериха.
Джон Маккейн
Председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США

В Афганистане в настоящее время находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Читайте также
Маккейн рассказал, как США должны вести себя с Россией в Сирии

Как сообщила на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года президент Дональд Трамп наделил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции.

Из них следовало, что Мэттис может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если Мэттис сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему нужно будет заново согласовывать это с Белым домом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
Трамп: соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии соблюдается
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь