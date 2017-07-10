ЦБ может запретить автоперевод денег с карт «Мир»
Россиян хотят приучить пользоваться национальной картой.
Россиян хотят приучить пользоваться национальной картой.
Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знающий это от сотрудника ЦБ, два банкира и два участника платежного рынка. Представитель ЦБ в своем ответе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
В ЦБ идут «серьезные совещания», как можно ограничить автопереводы с «Мира», знает банкир. Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Сбербанк планирует предлагать автопереводы всем клиентам, знает другой банкир: деньги будут проходить транзитом через счета с «Миром» (чтобы соблюсти закон) и попадать на другие счета, к которым можно привязывать любые карты. Госбанку это нужно
«Мы думали о том, чтобы рекламировать своим
Автоперевод — это постоянное поручение клиента банку перечислять средства с его счета по указанным реквизитам. Дать его можно при получении карты в отделении банка или в
Основная задача — сделать так, чтобы карты «Мир» были удобными и выгодными для их держателей, сказал представитель «Мира». По его словам, для этого платежная система развивает программу лояльности, а также нефинансовые сервисы и «удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан» (речь о выплатах из Фонда социального страхования. — «Ведомости»). Он заверил, что для системы важно, чтобы держатели карт «Мир» осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые предоставляют государство, и национальной платежной системы.
Запрет на автопереводы вряд ли возможен без изменения законодательства, но если такой закон будет принят, то это значит, что антимонопольное законодательство он не нарушает, говорит замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, добавляя, что «Мир» не является доминирующей платежной системой, в отличие от международных, которые занимают около 90% рынка.
В результате перевода бюджетников на «Мир» международные платежные системы могут потерять минимум 10% оборота, оценивает партнер Bain & Company Егор Григоренко.
С точки зрения защиты прав потребителей само ограничение автопереводов не так страшно, считает председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков. Однако настораживает, что если ограничения будут приняты, то это приведет к усилению монополии, продолжает он. Он предупреждает, что люди все равно будут испытывать потребность в переводах и банки найдут способ обойти ограничения, но будут брать большую комиссию.
Всех участников платежной индустрии объединяет общая цель — рост доли безналичных расчетов, это повышает прозрачность экономики и стимулирует ее развитие. Опыт других стран показывает, что наибольший прогресс в решении этой задачи был достигнут на рынках, где была обеспечена здоровая конкуренция.
Представитель Mastercard также отметил, что международный опыт показывает, что задача развития цифровой экономики лучше всего решается при равных возможностях всех участников рынка и поддержке конкуренции, а комментировать проекты, планы и незавершенные инициативы Mastercard не может.
Ограничение автопереводов не первый шаг к тому, чтобы сподвигнуть россиян расплачиваться национальной картой. Изначально закон позволял выпускать к счету бюджетника не только карту «Мир», но и карты других систем. Банки планировали, что смогут выпускать «Мир» в нагрузку к картам других систем, а их клиенты продолжат платить Visa или Mastercard. Однако 1 мая президент подписал закон, по которому к счету, на который бюджетник получает выплаты, может быть привязана только карта «Мир». С 1 июля «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, нужно оформить «Мир» до 1 июля 2018 г., для пенсионеров переходный период продлится до середины 2020 г. От «Мира» можно отказаться: тогда деньги со счета можно будет получить наличными.