200 млн рублей направят на газификацию районов Новосибирской области

200 млн рублей из бюджета Новосибирской области планируют направить на развитие газификации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова.

В 2017 году природный газ рассчитывают запустить в с. Ордынское и п. Светлый Коченевского района. На 2018−2019 годы в планах — обеспечение природным газом жителей п. Горный Тогучинского района, с охватом близлежащих населенных пунктов.

«Для того, чтобы подключение к газу было доступней, в регионе разработаны меры господдержки. Жители могут воспользоваться компенсацией части процентной ставки при кредитовании на газификацию жилья — она предоставляется на внутридомовое газовое оборудование. Максимальный срок такого кредита может быть не более пяти лет, а его сумма — не более 100 тыс. рублей. Благодаря субсидии от министерства ЖКХ и энергетики региона идет погашение ¾ от суммы уплаченных процентов», — напомнил Денис Архипов.

Отметим, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области до 2020 года планируется построить 258 километров межпоселковых и 460 километров внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 9 505 домовладений и 39 котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий в 25 населенных пунктах. Строительство объектов газификации планируется в семи районах — Татарском, Тогучинском, Коченевском, Барабинском, Ордынском, Мошковском и Колыванском.