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05:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Шушенскую марку» в Красноярском крае перезапустят осенью

Осуществляется перезапуск завода.

Производство на заводе «Шушенская марка» планируют возобновить уже к осени текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас осуществляется перезапуск — восстановлена производственная линия, ведется подготовка необходимых лицензионных документов, в ближайшее время будет закуплено недостающее оборудование.

ООО «Шушенская марка» было крупнейшим производителем алкогольной продукции в регионе мощностью 720 тыс. дкл в год. В июле 2013 года компания обанкротилась из-за просроченного долга перед Сбербанком в 30 млн рублей (общая сумма долгов — более 1,6 млрд рублей). В мае 2015 года владельцем имущественного комплекса завода стал кабмин края, выкупив его на торгах за 44,2 млн рублей. Прежнего собственника завода обвинили в крупном мошенничестве. Для полноценного запуска «Шушенской марки» требовалось около 350 млн рублей.

В марте 2017 года стало известно, что новым владельцем «Шушенской марки» стала компания СТК, в собственности которой находятся ликероводочные заводы во Владимире и Томске, а также сеть магазинов, торгующих алкоголем в нескольких регионах.

Добавим, по данным региональным властей, за 2016 год в Красноярском крае значительно увеличилось производство подакцизной продукции. Предпосылкой роста стала активная борьба с контрафактом, которую проводит профильное министерство в сотрудничестве с надзорными ведомствами и полицией.

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