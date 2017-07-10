«Шушенскую марку» в Красноярском крае перезапустят осенью
Осуществляется перезапуск завода.
Осуществляется перезапуск завода.
Производство на заводе «Шушенская марка» планируют возобновить уже к осени текущего года. Об этом сообщили в
Сейчас осуществляется перезапуск — восстановлена производственная линия, ведется подготовка необходимых лицензионных документов, в ближайшее время будет закуплено недостающее оборудование.
ООО «Шушенская марка» было крупнейшим производителем алкогольной продукции в регионе мощностью 720 тыс. дкл в год. В июле 2013 года компания обанкротилась
В марте 2017 года стало известно, что новым владельцем «Шушенской марки» стала компания СТК, в собственности которой находятся ликероводочные заводы во Владимире и Томске, а также сеть магазинов, торгующих алкоголем в нескольких регионах.
Добавим, по данным региональным властей, за 2016 год в Красноярском крае значительно увеличилось производство подакцизной продукции. Предпосылкой роста стала активная борьба с контрафактом, которую проводит профильное министерство в сотрудничестве с надзорными ведомствами и полицией.