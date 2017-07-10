Омские дворы продолжат ремонтировать в 2018 году
Программа ремонта городских дворов в следующем году будет продолжена.
Программа ремонта городских дворов в следующем году будет продолжена.
В эфире программы «Наш Омск» мэр Вячеслав Двораковский выразил уверенность, что программа ремонта дворов в городе будет продолжена. В этом году планируется сделать 186 объектов к 15 сентября.
«Всего было 900 заявок. Уверен, что программа будет продолжена. В одночасье сделать все мы не сможем, но постепенно. В следующем году, думаю, будет сделано не меньшее количество дворов», — сказал Двораковский.
Горожанам, уже подавшим документы в мэрию, но не попавшим в программу, рекомендовали собрать недостающие и дополнительные документы.