В выходные в Омске сделали еще две дороги

Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные дорожники завершили ремонт на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту и улице 22 Декабря. Всего по состоянию на 10 июля работы завершены на 19 объектах.

«На двух последних объектах работы завершены в минувшие выходные дни. Теперь качество проверят специализированные организации, осуществляющие строительный контроль. Стоит отметить, что при ремонте развязки у Ленинградского моста использовался высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15. Это современный долговечный материал, который предназначен для дорог с особо интенсивным трафиком», — сказал мэр Омска Вячеслав Двораковский.