В выходные в Омске сделали еще две дороги
Ремонтные работы завершены на развязке у Ленинградского моста и улице 22 декабря.
Ремонтные работы завершены на развязке у Ленинградского моста и улице 22 декабря.
В минувшие выходные дорожники завершили ремонт на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту и улице 22 Декабря. Всего по состоянию на 10 июля работы завершены на 19 объектах.
«На двух последних объектах работы завершены в минувшие выходные дни. Теперь качество проверят специализированные организации, осуществляющие строительный контроль. Стоит отметить, что при ремонте развязки у Ленинградского моста использовался высококачественный
Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено на 93% площади подлежащих ремонту автодорог, второй слой уложен на — 63% площади. К началу августа планируется завершить работы на 31 объекте в городе.