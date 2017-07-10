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07:40 (мск), источник: СуперОмск

В выходные в Омске сделали еще две дороги

Ремонтные работы завершены на развязке у Ленинградского моста и улице 22 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные дорожники завершили ремонт на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту и улице 22 Декабря. Всего по состоянию на 10 июля работы завершены на 19 объектах.

«На двух последних объектах работы завершены в минувшие выходные дни. Теперь качество проверят специализированные организации, осуществляющие строительный контроль. Стоит отметить, что при ремонте развязки у Ленинградского моста использовался высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15. Это современный долговечный материал, который предназначен для дорог с особо интенсивным трафиком», — сказал мэр Омска Вячеслав Двораковский.

Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено на 93% площади подлежащих ремонту автодорог, второй слой уложен на — 63% площади. К началу августа планируется завершить работы на 31 объекте в городе.

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