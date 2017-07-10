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07:11 (мск), источник: РИА Новости

США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Авиакомпания Kuwait Airways сообщила о снятии запрета на провоз электроники на рейсах, следующих в США из международного аэропорта Кувейт, пишет издание Arab Times.

Источник: AP 2017

По данным газеты, теперь разрешено проносить электронику на борт на всех рейсах компании, которые следуют из Кувейта в США, после того, как американские чиновники изучили меры безопасности, применяемые на рейсах авиакомпании.

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Ранее о снятии этого запрета заявили эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates.

Кроме того, по данным издания, пассажиры авиакомпании Royal Jordanian с 9 июля также могут проносить на рейсы, следующие в США из аэропорта имени королевы Алии, электронные средства.

Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.

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