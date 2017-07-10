США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

Источник: AP 2017

По данным газеты, теперь разрешено проносить электронику на борт на всех рейсах компании, которые следуют из Кувейта в США, после того, как американские чиновники изучили меры безопасности, применяемые на рейсах авиакомпании.

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Ранее о снятии этого запрета заявили эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates.

Кроме того, по данным издания, пассажиры авиакомпании Royal Jordanian с 9 июля также могут проносить на рейсы, следующие в США из аэропорта имени королевы Алии, электронные средства.