Нацбанк: Изменение валютного законодательства — требование времени
Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» принят в июне 2005 года.
Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» принят в июне 2005 года.
Национальным Банком Республики Казахстан разрабатывается новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Новая версия закона не меняет существующие в стране концептуальные принципы либерального валютного режима, но адаптирует законодательство к изменившимся экономическим условиям.
О новеллах разрабатываемого законопроекта в интервью газете «Казахстанская правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, разъясняет, комментирует» рассказал заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков, передает Zakon.kz.
«Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан “О валютном регулировании и валютном контроле” принят в июне 2005 года, и его нормы закладывали основу для перехода Казахстана к либеральному валютному режиму и для создания системы мониторинга валютных операций. Этот переход был осуществлен с 1 января 2007 года, когда был полностью отменен разрешительный режим проведения валютных операций и акцент регулирования был сделан на создании системы мониторинга и
Он отметил, что новые экономические условия ставят новые задачи перед государственным регулированием.
«Адаптация казахстанского валютного законодательства к развитию экономической среды и последним изменениям законодательства требует уточнения или пересмотра практически всех норм действующего закона “О валютном регулировании и валютном контроле” — объем изменений затрагивает более 50% норм действующего валютного законодательства. Поэтому, несмотря на сохранение основных принципов валютного регулирования и cвязанных с ними информационных требований, потребовалась разработка новой редакции закона», — пояснил О. Смоляков.
«Обсуждение законопроекта продолжается, конструктивные предложения и замечания по нему приветствуются и при необходимости, нормы законопроекта будут уточнены. Срок внесения законопроекта в Парламент Республики Казахстан — декабрь 2017 года», — резюмировал он.