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07:42 (мск), источник: Zakon.kz

Нацбанк: Изменение валютного законодательства — требование времени

Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» принят в июне 2005 года.

Источник: Zakon.kz

Национальным Банком Республики Казахстан разрабатывается новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Новая версия закона не меняет существующие в стране концептуальные принципы либерального валютного режима, но адаптирует законодательство к изменившимся экономическим условиям.

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О новеллах разрабатываемого законопроекта в интервью газете «Казахстанская правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, разъясняет, комментирует» рассказал заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков, передает Zakon.kz.

«Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан “О валютном регулировании и валютном контроле” принят в июне 2005 года, и его нормы закладывали основу для перехода Казахстана к либеральному валютному режиму и для создания системы мониторинга валютных операций. Этот переход был осуществлен с 1 января 2007 года, когда был полностью отменен разрешительный режим проведения валютных операций и акцент регулирования был сделан на создании системы мониторинга и информационно-аналитической базы по значимым для экономики Казахстана валютным операциям. Именно возможность получения аналитической информации по крупным валютным операциям позволила качественно улучшить статистику платежного баланса и внешнего долга Казахстана, сформировать развернутую аналитическую информацию, соответствующую самим высоким международным стандартам, а также создать базу для развития прогнозных работ», — сказал О. Смоляков.

Он отметил, что новые экономические условия ставят новые задачи перед государственным регулированием.

«Адаптация казахстанского валютного законодательства к развитию экономической среды и последним изменениям законодательства требует уточнения или пересмотра практически всех норм действующего закона “О валютном регулировании и валютном контроле” — объем изменений затрагивает более 50% норм действующего валютного законодательства. Поэтому, несмотря на сохранение основных принципов валютного регулирования и cвязанных с ними информационных требований, потребовалась разработка новой редакции закона», — пояснил О. Смоляков.

«Обсуждение законопроекта продолжается, конструктивные предложения и замечания по нему приветствуются и при необходимости, нормы законопроекта будут уточнены. Срок внесения законопроекта в Парламент Республики Казахстан — декабрь 2017 года», — резюмировал он.

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