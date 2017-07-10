Нацбанк: Изменение валютного законодательства — требование времени

«Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан “О валютном регулировании и валютном контроле” принят в июне 2005 года, и его нормы закладывали основу для перехода Казахстана к либеральному валютному режиму и для создания системы мониторинга валютных операций. Этот переход был осуществлен с 1 января 2007 года, когда был полностью отменен разрешительный режим проведения валютных операций и акцент регулирования был сделан на создании системы мониторинга и информационно-аналитической базы по значимым для экономики Казахстана валютным операциям. Именно возможность получения аналитической информации по крупным валютным операциям позволила качественно улучшить статистику платежного баланса и внешнего долга Казахстана, сформировать развернутую аналитическую информацию, соответствующую самим высоким международным стандартам, а также создать базу для развития прогнозных работ», — сказал О. Смоляков.