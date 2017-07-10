В Красноярском крае выросли цены на услуги пассажирского транспорта
Летать на самолетах за полгода стало на 0,6% дороже.
Летать на самолетах за полгода стало на 0,6% дороже.
Тарифы на услуги пассажирского транспорта в Красноярском крае за полгода увеличились на 2,6%.
«Рост тарифов отмечался на услуги железнодорожного транспорта
Цены на проезд в городских и междугородних автобусах не изменились. Услуги такси уменьшились в цене на 1,4%.
Билет в купе обычного скорого поезда теперь обходится на 25,2% дороже, в плацкартном вагоне — на 23,9%. Билеты на фирменные поезда выросли в цене соответственно на 24 и 23,6%.
Летать на самолетах за полгода стало на 0,6% дороже.
При этом год назад общее подорожание транспортных услуг было выше: с декабря 2015 г. к июню 2016 г. рост составлял 5%.