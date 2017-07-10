В Красноярском крае выросли цены на услуги пассажирского транспорта

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Тарифы на услуги пассажирского транспорта в Красноярском крае за полгода увеличились на 2,6%.

«Рост тарифов отмечался на услуги железнодорожного транспорта из-за увеличения стоимости проезда в поездах дальнего следования. Незначительно подорожали услуги воздушного транспорта. Вместе с тем наблюдалось снижение стоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом за счет удешевления проезда в такси», — рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

Цены на проезд в городских и междугородних автобусах не изменились. Услуги такси уменьшились в цене на 1,4%.

Билет в купе обычного скорого поезда теперь обходится на 25,2% дороже, в плацкартном вагоне — на 23,9%. Билеты на фирменные поезда выросли в цене соответственно на 24 и 23,6%.

Летать на самолетах за полгода стало на 0,6% дороже.