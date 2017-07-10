В Омске сегодня закрыли на ремонт улицу Ленина

Сегодня, 10 июля, в Омске начали перекрывать на ремонт отдельные участки улицы Ленина. Это связано с предстоящим ремонтом магистрали, который планируется делать до октября.

Как уверяют в компании «Идеал-Строй», ведущей работы, омичи будут испытывать неудобства от ограничения движения транспорта и пробок в историческом центре города ровно до 1 сентября.

Сегодня, в полночь на улице Ленина, от улицы Короленко до Ленинградского моста, ограничено движение всех видов транспорта.

Также движение на улице Пушкина будет односторонним, от улицы Лермонтова до улицы Масленникова.

Отметим, что реставрация улицы Ленина ведется на 890 миллионов рублей компании «Газпром».