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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сузят дорогу на улице Котовского

Движение автомобилей будет закрыто с 10 августа по 8 сентября, рассказали в муниципалитете.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске сузят дорогу на улице Котовского, об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Движение будет ограничено в районе дома № 11, также проезжая часть будет сужена на перекрестке с улицей Ватутина.

Кроме того на восемь метров будет сужена проезжая часть ул. Ватутина на пересечении с ул. Котовского.

«Это связано с проведением АО “ТеплоЭнергоСтрой” земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры», — заявили в муниципалитете.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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