В Новосибирске сузят дорогу на улице Котовского
Движение автомобилей будет закрыто с 10 августа по 8 сентября, рассказали в муниципалитете.
Движение автомобилей будет закрыто с 10 августа по 8 сентября, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске сузят дорогу на улице Котовского, об этом сообщает
Движение будет ограничено в районе дома № 11, также проезжая часть будет сужена на перекрестке с улицей Ватутина.
Кроме того на восемь метров будет сужена проезжая часть ул. Ватутина на пересечении с ул. Котовского.
«Это связано с проведением АО “ТеплоЭнергоСтрой” земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры», — заявили в муниципалитете.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.