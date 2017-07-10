Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске сузят дорогу на улице Котовского, об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Движение будет ограничено в районе дома № 11, также проезжая часть будет сужена на перекрестке с улицей Ватутина.

Кроме того на восемь метров будет сужена проезжая часть ул. Ватутина на пересечении с ул. Котовского.

«Это связано с проведением АО “ТеплоЭнергоСтрой” земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры», — заявили в муниципалитете.