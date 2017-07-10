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08:33 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область полностью рассчиталась по коммерческим займам

Всего с начала 2017 года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока.

Источник: Reuters

Впервые за последние пять лет Челябинская область полностью закрыла долги перед банками — рассчитаться с коммерческими займами в полном объеме позволили помощь Федерации и дополнительные доходы бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Напомним, соглашение о получении бюджетного кредита было заключено с Минфином России на прошлой неделе; затем в регион поступило около 1,9 млрд рублей, выданные Федерацией на 5 лет под символические 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых.

Всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока. Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.

«Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты поручил губернатор Борис Дубровский. На сегодняшний день эта задача выполнена. Мы полностью рассчитались с банками за счет собственных средств и федеральных ресурсов, причем сделали это досрочно, обеспечив бюджету экономию более 600 млн рублей», — уточнил Андрей Пшеницын.

Минимизация коммерческих долгов и повышение финансовой устойчивости региона — одна из первых задач, поставленных губернатором Борисом Дубровским перед южноуральскими финансистами при вступлении в должность. По итогам 2014 года банковские займы Челябинской области составляли 15,2 млрд или 17,5% от собственных доходов бюджета. С каждым годом эта цифра уменьшалась, достигнув минимальных значений — 1,9 млрд рублей или 1,9% от собственных доходов — к весне текущего года. Сейчас госдолг Челябинской области составляет 25,4 млрд рублей, из которых 10,9 млрд — бюджетные кредиты, 14,4 млрд — условные обязательства области по госгарантиям.

К использованию такого инструмента привлечения ресурсов, как банковские кредиты, Челябинская область вернулась в 2012 году. В 2000—2011 годах коммерческие заимствования областью не осуществлялись.

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Челябинская область полностью рассчиталась по коммерческим займам
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